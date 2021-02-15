За тиждень COVID-19 виявили в 637 співробітників МВС, найбільше в Івано-Франківській, Закарпатській та Київській областях
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Минулого тижня COVID-19 діагностували в 637 працівників системи МВС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС.
Найбільшу кількість інфікованих зафіксовано в Івано-Франківській, Закарпатській та Київській областях.
Усього з початку пандемії COVID-19 зафіксовано в 34 445 правоохоронців, одужали - 33619, померли - 118.
У відомстві нагадали, що для того, щоб уберегтися від коронавірусної інфекції потрібно носити маску, дотримуватися дистанції 1,5 м і мити руки з милом не менш як 20 с.