Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби президентські вибори відбулися на початку лютого 2021 року найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. За чинного президента проголосували б 16,2% серед усіх респондентів і 22,7% серед тих, хто визначився з вибором.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільше голосів отримав би В. Зеленський, за якого проголосували б 16,2% серед усіх респондентів і 22,7% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці опинився б П. Порошенко – 13,1% серед усіх респондентів і 18,3% серед тих, хто визначився. На третьому місці – Ю. Тимошенко, з показниками, відповідно, 10,3% і 14,5%. Далі йдуть Ю. Бойко (відповідно, 8,1% і 11,4%), І. Смешко (5,9% і 8,2%), В. Медведчук (3,7% і 5,1%), В. Гройсман (3,2% і 4,5%), А. Гриценко (2,9% і 4,1%)", - йдеться в повідомленні.

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Упродовж 5-7 лютого 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне регулярне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI)на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.