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180 українських туристів застрягли на Занзібарі через поломку літака, - речник МЗС Ніколенко

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180 українських туристів застрягли на Занзібарі через поломку літака, - речник МЗС Ніколенко
Через поломку літака 180 туристів з України застрягли на Занзібарі. МЗС і посольство України в Кенії працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути їх в Україну.

Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак. МЗС і посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки і якомога швидше вирішив питання їх повернення", - написав Ніколенко.

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик
    Если бы у них была няшная собачка то Зеля отправил бы за ними самолет.
  • igor mandiur
    Нещасні! Як я їм співчуваю. На останні, поїхати в таку даль і попасти в таку халепу, може тільки пересічний українець!
  • Алекс S. Pоман
    "Мы живём на Занзибаре,
    В Калахари и Сахаре,
    На горе Фернандо-По,
    Где гуляет Гиппо-по
    По широкой Лимпопо" или я вас туда не посылал 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 5548
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