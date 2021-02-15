180 українських туристів застрягли на Занзібарі через поломку літака, - речник МЗС Ніколенко

Через поломку літака 180 туристів з України застрягли на Занзібарі. МЗС і посольство України в Кенії працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути їх в Україну.