У січні середній розмір субсидії сягнув 2,2 тис. грн, - Лазебна
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Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що в січні 2021 року середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в Україні сягнув 2,2 тис грн, а отримують її третина домогосподарств.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Лазебна заявила на форумі "Платіжка. Справедливі тарифи та енергетична незалежність України".
"73% субсидіантів, а це 3 млн домогосподарств, не платять більше, ніж 10% своїх доходів. Таким чином, 10% вони платять самостійно, а все інше покриває держава", - сказала міністр.
За словами Лазебної, третина домогосподарств у січні отримала 2,2 тис. грн субсидії на оплату житлово-комунального господарства.
"Якщо ми візьмемо одержувачів пільг - 1,8 млн людей і субсидіантів - 3 млн людей, то ми бачимо, що це майже 5 млн людей. Тобто третина домогосподарств України значною мірою забезпечується державою в умовах зростання тарифів", - додала голова Мінсоцполітики.