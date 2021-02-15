У січні середній розмір субсидії сягнув 2,2 тис. грн, - Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що в січні 2021 року середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в Україні сягнув 2,2 тис грн, а отримують її третина домогосподарств.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Лазебна заявила на форумі "Платіжка. Справедливі тарифи та енергетична незалежність України".

"73% субсидіантів, а це 3 млн домогосподарств, не платять більше, ніж 10% своїх доходів. Таким чином, 10% вони платять самостійно, а все інше покриває держава", - сказала міністр.

За словами Лазебної, третина домогосподарств у січні отримала 2,2 тис. грн субсидії на оплату житлово-комунального господарства.

"Якщо ми візьмемо одержувачів пільг - 1,8 млн людей і субсидіантів - 3 млн людей, то ми бачимо, що це майже 5 млн людей. Тобто третина домогосподарств України значною мірою забезпечується державою в умовах зростання тарифів", - додала голова Мінсоцполітики.

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