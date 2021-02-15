Новини • Розслідування злочинів на Майдані

У Раді хочуть заслухати Генпрокурора Венедіктову щодо розслідування подій на Майдані

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У Раді хочуть заслухати Генпрокурора Венедіктову щодо розслідування подій на Майдані
У Верховній Раді нардепи хочуть заслухати Генерального прокурора Ірину Венедіктову з приводу розслідування подій Революції Гідності.

Про це в ході години запитань до уряду заявила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.

"Користуючись нагодою, я хочу внести пропозицію запросити на цьому тижні до Верховної Ради Генерального прокурора України Ірину Венедіктову. Вона може відзвітувати перед парламентом і суспільством про хід і поточні підсумки розслідування справ Майдану і дати цілісну оцінку цим подіям", - сказала Кондратюк.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Чего там слушать... Министр МВД Захарченко уже выслушал их доклад в Минске, а затем в ОАЭ. А потому, нефиг вам, слуги урода, со своим свиным рылом соваться туда, где взрослые дяди решают вопросы. Какой Майдан? Вы его продали. За 30 зеленых сребреников.
  • Вла
    які розслідування?
    Скоро захарченко разом з інишим посіпаками януковоща повернеться до України. Незабаром Героїв Майдану оголосять заколотниками та вбивцями беззахисних "мальчиків" у трусіках, з шоломами, щитами та нашивками "Беркут"
  • Olexa Pluzh
    вндк - "твой дом тюрьма".
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