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В Україні створять житлово-комунальну інспекцію, - міністр Чернишов

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В Україні створять житлово-комунальну інспекцію, - міністр Чернишов
В Україні ймовірно з'явиться новий орган, який зможе перевіряти обґрунтування підвищення тарифів на комунальні послуги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це під час форуму Україна 30. Платіжка повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"У Верховній Раді є два законопроєкти – 4403 і 4404. Їх ухвалення дозволить створити Державну житлово-комунальну інспекцію. Це буде арбітр у відносинах між споживачем і виконавцями послуг, позитивний результат від якого передусім відчує кінцевий споживач", – зазначив він.

Олексій Чернишов пояснив, що інспекція зможе перевіряти економічне обґрунтування тарифів на комунальні послуги і стежити за якістю водопостачання, теплопостачання, водовідведення, поводженням з побутовими відходами і управлінням багатоквартирними будинками.

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Крім того, серед обов’язків Державної житлово-комунальної інспекції буде об’єктивна оцінка технічного стану мереж та системи комунальних об’єктів. Її інспектори робитимуть як планові, так і позапланові перевірки за зверненнями громадян.

Також Чернишов наголосив, що сьогодні ніхто не оцінює правильність нарахувань монополістами розміри плати за комунальні послуги. Тому він сподівається, що парламент проголосує за створення інспекції.

Поки ж було підписано Меморандум, який передбачає, що тарифи на тепло та гарячу воду не підвищуватимуть у цьому опалювальному сезоні.

Також очікується, що Нафтогаз розробить та запровадить до 1 вересня 2021 року довгострокові цінові пропозиції на газ.

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Топ коментарі

  • Алекс S. Pоман
    То есть он своими словами подтвердил о сознании нового никчемного госоргана,
    который будет просто наблюдать и фиксировать жалобы граждан...
    и вроде антимонопольный же "работает" и прочие слуги тоже В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию, - министр Чернышов - Цензор.НЕТ 3213 В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию, - министр Чернышов - Цензор.НЕТ 1010 В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию, - министр Чернышов - Цензор.НЕТ 744
  • Враг рода человеческого 666
    Еще одно корыто, не нажрутся никак
  • Alexsander Sokoloff
    "В Украине может появиться новый орган, который сможет проверять обоснование повышения тарифов на коммунальные услуги".

    Создание ещё одной бесполезной прокладки для потребителей, но очень нужной для дармоедов кормушки
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