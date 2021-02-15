Я братиму участь у конкурсі на керівника САП, - прокурор Божко, якому погрожують з номера Портнова

Перший заступник прокурора Тернопільської області Олександр Божко подав документи для участі в конкурсі на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів перший заступник прокурора Тернопільської області Олександр Божко.

"Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань розслідується кримінальне провадження за фактом начебто невиконання ухвали слідчого судді Печерського райсуду міста Києва за ч. 1 ст.365 Кримінального кодексу України – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. На їхню думку, перевищення в тому, що мною як прокурором було подано апеляцію. Але чомусь це ніде не відображено, наскільки я розумію, в допиті навіть. А просто відкрито за фактом невиконання рішення суду. Дивно виходить", - розповів Божко.

"У мене таке відчуття, що це пов’язано з тим, щоб тримати на якомусь, можливо, гачку. Тому що коли мене призначали, спочатку у квітні Ірина Валентинівна (Венедіктова, – ред.) поклала на мене виконання обов’язків заступника прокурора області, й лише в липні мене було призначено заступником прокурора області, а в подальшому 30 вересня – першим заступником керівника. Так от, коли поїхав у Тернопіль - попри те, що це майже за 500 кілометрів від Києва - то не припинив боротьбу ні по провадженню, ні по лінії дисциплінарної відповідальності. Я продовжив боротися. Як ми, правоохоронці, можемо захистити звичайних людей, якщо себе не можемо захистити? Це ненормально, коли слідчі, прокурори, судді бояться ухвалювати законні рішення, бояться робити правильно свою роботу через те, що їх ніхто не захистить, чи навпаки, ще гірше зробить. Можливо, це провадження тримається як протидія тому, що я братиму участь у конкурсі на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - додав він, зазначивши, що вже подав документи для участі в конкурсі.

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З повним текстом інтерв'ю першого заступника прокурора Тернопільської області Олександра Божка "Мені абонент з номера, яким користувався Андрій Портнов, писав, що готуйся до в’язниці, що в колонію мене зажене, і так далі..." можна ознайомитись тут.