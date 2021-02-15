На Львівщині звільнили директора лікарні, де через відключення електрики померли двоє пацієнтів на ШВЛ

У Львівській області звільнили директора комунального некомерційного підприємства "Жовківська лікарня", де в листопаді 2020 року через відключення електропостачання померли двоє пацієнтів, які перебували на апаратах ШВЛ.

Про це у Facebook повідомив міський голова Жовкви Олег Вольський, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до виданого мною розпорядження - з 15 лютого 2021 року звільнено Шевціва Ігоря Євгеновича з посади директора КНП "Жовківська лікарня" ("Жовківська ЦРЛ"). Наступний етап - проведення відкритого конкурсу для визначення нового керівника установи, про який повідомимо згодом", - зазначив Вольський.

У тексті розпорядження зазначають, що з Ігорем Шевцівим достроково з 15 лютого 2021 року розірвано контракт "згідно з поданою заявою".

Як повідомлялося, трагедія в Жовківській ЦРЛ сталася 27 листопада 2020 року. Через відключення електрики в реанімаційному відділенні лікарні померли двоє пацієнтів у віці 61 і 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що в лікарні є два електричні генератори, які можна застосовувати при аварійних відключеннях світла. Один електрогенератор підключений до електромережі в пологовому відділенні, а другий був у гаражному приміщенні на території лікарні й не був підключений до електромережі.

За розпорядженням МОЗ облдержадміністрація створила комісію, висновки якої показали, що смерть пацієнтів настала внаслідок бездіяльності адміністрації медустанови.

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