Житель Чернігівщини збрехав поліцейським, що нібито вбив вітчима, щоб ті розчистили сніг до його будинку

Житель Чернігівської області викликав наряд поліції, збрехавши про те, що нібито вбив свого вітчима, щоб правоохоронці почистили дорогу від снігу до його будинку.

За даними правоохоронців, інцидент стався 13 лютого в селі Грибова Рудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Заявник сказав, що вдарив вітчима ножем у грудну клітку і тепер останній не дихає. Більше інформації про стан родича чоловік не надав, проте просив відправити наряд поліції і спеціальну техніку. Пояснив це тим, що до його дому на легковому транспорті не проїхати" , - зазначила виданню прессекретар Нацполіції Чернігівської області Юлія Ковтун.

Чоловік зізнався, що не скоював ніякого вбивства, коли копи вже прибули до нього додому. Він пояснив, що вигадав привід для виклику поліції, тому що йому не подобався нерозчищеній сніг.

На заявника склали адміністративний протокол за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Стаття передбачає штраф від 51 до 119 грн.

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