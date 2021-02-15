На годину запитань до уряду запросять Шмигаля, а не Венедіктову. Генпрокурор буде у ВР "найближчим часом", - Разумков

У п'ятницю в ході години запитань до уряду Верховна Рада заслухає прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на погоджувальній раді в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інерфакс-Україна.

"Згідно з тим, що я почув від депутатських фракцій та груп, пропонується на п'ятницю запросити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Звучало ще кілька питань. Перше - стосовно Міноборони. Я думаю, що Денису Анатолійовичу передадуть це питання і він зможе на нього відповісти, щоб не запрошувати окремо міністра. Друге - це вакцини. І третє - це перевірки, про які говорив сьогодні "Голос", - зазначив Разумков.

Разом із тим щодо пропозиції запросити в Раду генерального прокурора Ірину Венедіктову зі звітом про розслідування "справ Майдану", спікер повідомив, що її не будуть запрошувати на годину запитань до уряду, проте уточнив, що "Ірина Валентинівна буде найближчим часом у Верховній Раді" .

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