МЗС про заяву Богдана щодо погроз послу в Китаї перед смертю: "Не було тиску"

У Міністерстві закордонних справ України спростували заяву ексголови Офісу Президента Андрія Богдана про те, що останні півроку послу в Китаї Сергію Камишеву надходили погрози.

Про це сказав прессекретар МЗС Олег Ніколенко в коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Не було тиску. Смерть Сергія Камишева стала для нас великою втратою", - зазначив Ніколенко.

За його словами, в дипвідомством були "шоковані" смертю посла. Він додав, що Камишев самовіддано служив Україні й доклав зусиль для розвитку відносин із регіонами Азії і Близького Сходу.

Нагадаємо, 14 лютого помер посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев. Ексголова ОП Андрій Богдан заявив, що останні півроку перед смертю посла, його "тероризував звільненням один п##арас".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Він вірно служив Україні, - Зеленський співчуває у зв'язку зі смертю посла в Китаї Камишева