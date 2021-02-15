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"Слуга народу" ще не визначилася з позицією щодо законопроєкту про легалізацію зброї, - нардеп Корнієнко

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"Слуга народу" ще не визначилася з позицією щодо законопроєкту про легалізацію зброї, - нардеп Корнієнко
Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція ще не визначилася з позицією щодо законопроєкту про обіг зброї. Йдеться про проєкт №4335.

Про це він розповів під час засідання Погоджувальної ради парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З приводу законопроєкту про обіг зброї немає ще такої чіткої позиції (у фракції. - Ред.). Ми ще будемо з нею визначатися", - сказав парламентарій.

Глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявив, що в разі прийняття закону про обіг зброї українцям не дозволять носити її з собою.

Нардеп пояснював, що цей проєкт дозволяє придбати зброю у власність, але для зберігання вдома в спеціально обладнаному місці. Для початку потрібно пройти відповідне навчання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про зброю потрібен, але МВС і Нацполіція категорично проти обігу револьверів і пістолетів, - Геращенко

Топ коментарі

  • Иван Петрович Сидоров
    легализации оружия, - нардеп Корниенко/ Накануне продажи земли ? И превращения Украины в страну латифундий с владельцами гражданами Израиля и РФ и батраками -украинцами? Да хрен вам, украинцам, моржовый. Легализация наркоты -пожалуйста. Легализация игрального бизнеса-пожалуйста. Легализация проституции-пожалуйста. А легализация оружия -низзя.
  • Игорь Монахов
    Та не тешьте себя иллюзией - не дадут они легализовать Нам стволы и придется их мочить не легализованными. "Слуга народа" еще не определилась с позицией по законопроекту о легализации оружия, - нардеп Корниенко - Цензор.НЕТ 2269
  • Focus
    Камасутра в допомогу з "позицією"...))
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