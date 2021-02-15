Арктичне повітря несе в Україну значні морози: очікується зниження температури до -26° С
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на "Укргідрометцентр".
Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20° морозу, на півночі Лівобережжя 21-26° морозу, вдень 8-13° морозу; в південній частині та на Закарпатті вночі 9-14°, вдень 3-8°, на Закарпатті 0-3° морозу.
У Києві у вівторок без істотних опадів. Температура вночі 16-18° морозу, вдень 10-12° морозу.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 16 лютого найвища температура вдень була 11,8 в 1957р., найнижча вночі -23,2 в 1911р.
У середу, 17 лютого, в Україні без істотних опадів, удень у північних областях невеликий, у західних областях помірний сніг; температура вночі 17-22° морозу, в південних і східних областях 12-17° морозу, вдень 5-10° морозу; в західних областях вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу.
На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на заході країни на північно-західний, 5-10 м/с.
У Києві в ніч на середу без опадів, вдень невеликий сніг; на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19° морозу, вдень 7-9° морозу.