Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін

Звільнення Ситника - особисте рішення Володимира Зеленського.

Про це глава правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні КМУ проголосував законопроєкт, яким звільняє чинного директора НАБУ.

Відповідну правку (про звільнення Ситника) за усною пропозицією одного з міністрів додали до законопроєкту, який змінює процедуру обрання нового директора НАБУ.

До речі, запропонована процедура гарантує Зеленському обрання підконтрольного йому Директора. Конкурсна комісія: 3-х членів делегує РНБО, 6 - КМУ (з ​​них 3 міжнародні експерти).

За нашою інформацією, звільнення Ситника - особисте рішення Володимира Зеленського. Таким чином останній відреагував на початок розслідування щодо закупівлі вакцин від COVID-19.

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Дивна реакція гаранта Конституції на виконання НАБУ прямої норми КПК (ст.214), яка ЗОБОВ'ЯЗУЄ НАБУ реєструвати провадження після отримання заяви про злочин.

Заяву про злочин для розуміння, не ГОшка якась надіслала, а ДП "Медзакупівлі" https://bit.ly/3alEwZZ.

Я не дуже розумію, чим або ким керується Зеленський. Хоче повісити на Ситника провал вакцинації? Правда вірить, що це директора НАБУ відповідальність?

Так це ідіотизм, бо провадження зареєстрували кілька днів тому і ще не встигли провести жодної слідчої дії (обшуку, виїмки документів — нічого).

Люди, які вклали цей треш президенту, розвели його як дитину. Щоправда це жодною мірою не виправдовує Зеленського.

Зрештою, це рішення президента слухати Єрмака, Татарова, Степанова і Авакова, а не самому документи нарешті читати.

Підсумовуючи, влада досягне цією історією остаточної втрати довіри міжнародних партнерів, зокрема:

1) Грошей МВФ не буде - бо це порушення Меморандуму, який Зеленський власноруч підписував https://bit.ly/3dPdHNF.

2) Стосунків з США нормальних не буде (а значить і зближення з НАТО теж не буде). На пріоритетності антикорупції адміністрація Байдена наголосила в першій же офіційній комунікації з Україною https://bit.ly/3b9pDsK.

3) З євроінтеграцією теж проблем значно побільшає. Про важливість антикорупції ЄС заявляли на всіх можливих щабелях, востаннє Європарламент у своїй резолюції https://bit.ly/2ZkxCh3.

А все тому, що президент України, замість читати документи, слухає різного роду покидьків", - заявив Шабунін.

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