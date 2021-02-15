На Закарпатті 66 людей шукають туриста, який загубився в горах, - ДСНС

У Закарпатській області 66 осіб притягнуто до пошуку 40-річного киянина, який уже дві ночі провів у горах при морозі в - 20°. Туриста шукають рятувальники з трьох областей, лісники та добровольці.

Про це повідомила прессекретар Управління ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Лижник, якого вже другу добу шукають на Закарпатті - це киянин, 1980 року народження. Він із товаришем загубився ще в суботу в районі гори Жид Магура. Товариша знайшли вчора об 11.25. Пошуки другого чоловіка тривають вже другу добу, він провів у горах без екіпірування (у нього тільки лижний костюм) дві ночі при температурі -20. Шанси в нього невеликі, але ми сподіваємося на чудо і продовжуємо пошуки", - розповіла Батир.

У неділю, 14 лютого, на пошуки киянина піднімали два вертольоти - один місцевий, а другий прилетів із Ніжина Чернігівської області.

"Зараз на пошуковій операції зайняті 66 осіб: гірські рятувальники з трьох областей, лісники, група добровольців. Сьогодні вранці вертольотам не дозволили піднятися на пошуки через сильний туман, тому шукають заблукалого лижника тільки на землі, з повітря це робити поки неможливо", - повідомила Батир.

Прессекретар ДСНС уточнила, що за словами знайденого лижника, вони з товаришем разом збилися з дороги в районі гори Гимба.

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