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Ринок газу для населення повернеться в нормальний режим із квітня, - заступник голови ОП Свириденко

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Ринок газу для населення повернеться в нормальний режим із квітня, - заступник голови ОП Свириденко
Обмеження на ціну газу для населення в 6,99 грн за кубометр буде діяти до кінця березня цього року, повідомила на форумі Ukraine30 заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко.

"Після цього ми повернемося в стан нормального функціонування ринку", - сказала вона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, перед Міненерго стоїть завдання розробити більш системні рішення, щоб таких обмежень не було наступного року.

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Свириденко зазначила, що необхідно більш системно подивитися на роботу держрегуляторів, посилити боротьбу зі створюваними монополістами бар'єрами і створити єдину базу споживачів послуг, щоб потребують могли отримувати адресну допомогу.

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Топ коментарі

  • LVA smart
    Не может и не должно быть никакого "РЫНКА" на стратегические виды ресурсов !
    Иначе страна ВСЕГДА будет в заложниках у негодяев !!!
    Только гос.собственность и гос.управлением обязательным стратегическим гос.запасом !!!
    Рыночная реализация может быть ТОЛЬКО ИЗЛИШКОВ, ПОСЛЕ обеспечения населения и стратегически важных предприятий !!!!
  • Valery Greff
    Когда газ уже нафиг не нужОн будет в таком количестве Рынок газа для населения вернется в нормальный режим с апреля, - замглав ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 8707
  • Микола Бабич f1f90c47
    С нашей олигархической монополией это называется рынком газа ?
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