Ринок газу для населення повернеться в нормальний режим із квітня, - заступник голови ОП Свириденко

Обмеження на ціну газу для населення в 6,99 грн за кубометр буде діяти до кінця березня цього року, повідомила на форумі Ukraine30 заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко.

"Після цього ми повернемося в стан нормального функціонування ринку", - сказала вона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, перед Міненерго стоїть завдання розробити більш системні рішення, щоб таких обмежень не було наступного року.

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Свириденко зазначила, що необхідно більш системно подивитися на роботу держрегуляторів, посилити боротьбу зі створюваними монополістами бар'єрами і створити єдину базу споживачів послуг, щоб потребують могли отримувати адресну допомогу.