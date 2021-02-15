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Ціну на газ повинен регулювати ринок за умови, що він ефективний, - Коболєв

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Ціну на газ повинен регулювати ринок за умови, що він ефективний, - Коболєв
В Україні має запрацювати ефективний ринок газу, який зможе регулювати ціну на блакитне паливо.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив сьогодні під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

За його словами, створення ефективного ринку в майбутньому усуне суперечки між споживачем, який хоче отримати менший тариф, і постачальником, який прагне максимізувати свій прибуток.

"Ціну на газ повинен регулювати ринок - за умови, якщо ринок ефективний", - зазначив Коболєв.

Раніше також повідомлялося, що Коболєв прогнозує, що Україна вийде з опалювального сезону 2020/2021 року із запасами природного газу в своїх підземних сховищах (ПСГ) близько 17 млрд куб. м.

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Топ коментарі

  • Кот Рыжий
    А под кодовым названием "Рынок" скрывается какое ОПГ ?
  • Скайхок Дуглас
    Рынок - морковку вырастила одна бабка, а реализуют её пять мужиков с наценкой.
  • Sergii Ustim
    Газпром в лице Фирташа...
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