Лавров вважає Європу ініціатором розриву відносин із РФ: Все почалося в 2014 році в зв'язку з подіями в Україні
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров у понеділок, 15 лютого, за підсумками переговорів з фінським колегою Пеккою Хаавісто в Санкт-Петербурзі.
За його словами, вже "будь-якій людині, яка хоч трішечки цікавиться ситуацією в Європі", зрозуміло, що цей процес розриву почався багато років тому.
Лавров вважає, що все почалося в 2014 році, коли "Україна зіткнулася з державним переворотом". Російський міністр висловив думку, що саме тоді ЄС не зміг виконати домовленості, які були досягнуті прямо напередодні тих подій і під якими поставили свої підписи Німеччина, Франція і Польща.
За словами глави МЗС РФ, опозиція "наплювала" на ці підписи і на думку Євросоюзу, яка полягала в необхідності виконувати домовленість.
Також російський міністр додав, що у Москви немає ніяких проблем у відносинах з більшістю європейських країн окремо.
"Не треба плутати Євросоюз з Європою. Ми нікуди з Європи не йдемо. У нас в Європі багато друзів, багато однодумців. Ми з ними будемо продовжувати розвивати взаємовигідні відносини", - цитує слова Лаврова РИА "Новости".
Нагадаємо, раніше Лавров заявив про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, якщо він буде вводити санкції. Санкції створюють ризики для секторів російської економіки.
Разом з тим глава МЗС РФ підкреслював, що Росія не хоче бути ізольованою від світової життя.