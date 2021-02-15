"Укренерго" не планує жодних відключень споживачів, ні поточного тижня, ні в майбутньому. Період непростий, але у нас є плани, - голова НЕК Кудрицький

"Укренерго" не планує жодних обмежень або відключень споживачів, ні на поточному тижні, ні в майбутньому.

Про це сьогодні в ході Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка" заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Температура зараз знижується і цей осінньо-зимовий період дійсно є непростим. Але у нас є план, як збалансувати енергосистему. Частиною цього плану було включення в мережу другого енергоблоку ХАЕС, яке відбулося сьогодні о 9:31 ранку, що допоможе нам пройти цей період. Також залишаються в роботі додаткові блоки "Центренерго", які працюють на природному газі.

Сьогодні низькі запаси вугілля та аварійність на енергоблоках ТЕС є фактором ризику для нашої енергосистеми. Але ми розуміємо як з цим ризиком працювати, і у нас є плани і на майбутнє також", — зазначив Кудрицький.

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