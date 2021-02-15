Чоловіка, що обіцяв за $50 тис. "закрити" кримінальне провадження, судитимуть на Львівщині, - ДБР

До суду направлено обвинувальний акт щодо 43-річного громадянина України за вчинення закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що обвинувачений намагався заволодіти коштами іншої цивільної особи в сумі 50 тис. доларів США. За гроші він нібито мав вплинути на керівництво Головного слідчого управління Національної поліції України з метою закриття кримінального провадження, де фігурував потерпілий.

24 вересня 2020 року здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було доручено ДБР у зв’язку зі здійснення неефективного досудового розслідування тим органом, підслідність кримінального провадження якому визначена ст. 216 КПК України.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.