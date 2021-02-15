Суд продовжив арешт керівника польотами і командира військової частини, підозрюваних у справі про авіакатастрофу під Чугуєвом

Суд продовжив утримання під вартою двох підозрюваних у справі про катастрофу АН-26 біля Чугуєва Харківської області.

Про це РБК-Україна сказав адвокат Олександр Фролов, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що минулого тижня суд розглянув клопотання слідства і прокуратури про продовження терміну утримання під вартою двох підозрюваних у халатності військовослужбовців - екскерівника військової частини Чугуєва В'ячеслава Глазунова і керівника польотів Олександра Жука.

"Продовжено арешти і Глазунова, і Жука до 18 березня", - повідомив він.

Адвокат зазначив, що на це рішення суду буде подана апеляція.

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Юрист також сказав, що суди проігнорували звернення особового складу 9 авіаційних полків Збройних сил України, які закликали відпустити з-під варти офіцерів Глазунова і Жука.

Захисник зазначив, що його підзахисний, керівник польотів Олександр Жук, не порушував норми службових інструкцій, відправляючи в політ літак АН-26 з курсантами. Зокрема, керівник польотів не мав повноважень перевіряти перевантаження кожного борта або оформляти допуск до польоту командиру екіпажу.

Крім того, слідство у справі АН-26 продовжено до 17 березня. Це рішення ухвалив 5 лютого заступник генпрокурора Максим Якубовський.

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У грудні Державне бюро розслідувань пред'явило підозру Командувачеві Повітряних сил Сергію Дроздову і двом офіцерам авіаційної військової частини Глазунова і Жука в недбалості, що призвела до катастрофи АН-26.

Офіцери були заарештовані без альтернативи застави до 13 лютого, а Дроздов - відпущений під інше зобов'язання.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.

На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.