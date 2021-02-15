Зеленський вніс до парламенту пакет законів про інспекторів Вищої ради правосуддя
Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
Законопроєкт №5067 пропонує зміни до Кодексу адміністративного судочинства щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції.
Законопроєкт №5068 передбачає зміни до деяких законів про порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП.
Проєкт №5069 передбачає зміни до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ці зміни пропонують встановити відповідальність за невиконання законних вимог такого інспектора.
Законопроєкти №№5068-5069 Зеленський визначив як невідкладні.
Зараз тексти документів відсутні на сайті парламенту.
Останній етап проходження всіх документів - передані на розгляд керівництву.