З ексголови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет: "Тепер я абсолютно вільна людина"

Колишній заступник міністра з питань окупованих територій Юрій Гримчак не зобов'язаний носити електронний браслет і може вільно пересуватися через завершення терміну дії зобов'язань, покладених на нього Вищим антикорупційним судом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Радіо Свобода повідомили в пресслужба ВАКС.

"Вчора (14 лютого – ред.) скінчився термін дії обов’язків, які були встановлені раніше, строком на два місяці. Тобто відсьогодні він вже не повинен його носити (електронний браслет – ред.)", – заявили у ВАКС.

У суді зазначили, що поки зі сторони обвинувачення не надходило нового клопотання про продовження дії процесуальних обов’язків. Проте таким правом прокурори можуть скористатися.

"Сьогодні маю задоволення повідомити вас, що всі арешти, обмеження пересування, зобов’язання перед судом і електронний браслет з мене зняли. Тепер я абсолютно вільна людина", – написав з цього приводу Гримчак.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня 2019 року ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 30 січня 2020 року ексзаступника голови МінТОТ Гримчака було звільнено з-під варти і відтоді він перебуває під домашнім арештом.

У квітні НАБУ і Спеціалізована антиконституційна прокуратура завершили розслідування у справі колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, підозрюваного в шахрайстві і підбурюванні до хабарництва.

22 травня САП направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо Юрія Гримчака і його "помічника".

26 травня 2020 року ВАКС залишив Гримчака під нічним домашнім арештом.