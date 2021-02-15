Окупанти на Донбасі "хочуть будувати держави і трансформуватися в Росію", - Кравчук

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що ОРДЛО сьогодні не з Україною. За його словами, бойовики хочуть будувати "держави".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Кравчук заявив у ході форуму "Україна 30".

За словами Кравчука, терористи хочуть трансформуватися в Росію.

"Окремі райони Донецької і Луганської області сьогодні не з Україною і мета ватажків, тих людей, які там, так званих керівників, досить відверта і відкрита. Вони хочуть будувати держави і трансформуватися в Росію", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін запевнив, що Росія "не покине Донбас".

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