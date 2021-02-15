Новини • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас

Окупанти на Донбасі "хочуть будувати держави і трансформуватися в Росію", - Кравчук

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Окупанти на Донбасі "хочуть будувати держави і трансформуватися в Росію", - Кравчук
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що ОРДЛО сьогодні не з Україною. За його словами, бойовики хочуть будувати "держави".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Кравчук заявив у ході форуму "Україна 30".

За словами Кравчука, терористи хочуть трансформуватися в Росію.

"Окремі райони Донецької і Луганської області сьогодні не з Україною і мета ватажків, тих людей, які там, так званих керівників, досить відверта і відкрита. Вони хочуть будувати держави і трансформуватися в Росію", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін запевнив, що Росія "не покине Донбас".

Також читайте: На кожен постріл має бути відповідь, - Кравчук про ситуацію на Донбасі

Топ коментарі

  • Vpm Vpm
    Та нехай будують що хочуть. Україна повинна признати території Донбасу зайняті московським військами окупованими. Всі хто взяв в руки зброю проти держави України і працює на окупантів колоборантами. А час покаже.
  • Виктор Сотник
    Хочу на даче сделать флюгер. Кравчук послужит моделью.
  • Valery Greff
    Снова выдумывают какое-то мнение тех, чьё мнение никогда никого не интересовало...
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