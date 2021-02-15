"Слуга народу" обговорить на фракції призначення Вітренка і відставку Уруського, - нардеп Мокан

"Слуга народу" сьогодні на засіданні фракції має намір розглянути кадрові питання. Імовірно, парламентарі обговорять збір підписів за відставку віцепрем'єр-міністра Олега Уруського.

Про це РБК-Україна розповів представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді, нардеп від СН Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, більше подробиць членам фракції поки не повідомили.

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"Сьогодні ввечері на засіданні фракції одне з питань для розгляду - це кадрові питання. Найімовірніше, що буде розглядатися ситуація зі збором підписів за відставку віцепрем'єр-міністра Олега Уруського. Із такою ініціативою виступають деякі народні депутати. Можливо, також будуть дискусії щодо чергової спроби призначення Юрія Вітренка", - сказав він.