"Слуга народу" обговорить на фракції призначення Вітренка і відставку Уруського, - нардеп Мокан
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"Слуга народу" сьогодні на засіданні фракції має намір розглянути кадрові питання. Імовірно, парламентарі обговорять збір підписів за відставку віцепрем'єр-міністра Олега Уруського.
Про це РБК-Україна розповів представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді, нардеп від СН Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, більше подробиць членам фракції поки не повідомили.
"Сьогодні ввечері на засіданні фракції одне з питань для розгляду - це кадрові питання. Найімовірніше, що буде розглядатися ситуація зі збором підписів за відставку віцепрем'єр-міністра Олега Уруського. Із такою ініціативою виступають деякі народні депутати. Можливо, також будуть дискусії щодо чергової спроби призначення Юрія Вітренка", - сказав він.