Кабмін суттєво спростив критерії для позичальників за "Доступною іпотекою" під 7%. Скористатися програмою зможе широке коло громадян, - Мінфін

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни в порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів, якими, зокрема, істотно спрощуються критерії для позичальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Передусім прийнятою постановою передбачено виключення визначення категорій осіб, які можуть бути позичальниками. А саме: тепер, щоб стати учасником програми "Доступна іпотека" під 7%, не обов’язково перебувати на квартирному обліку, бути молодою сім’єю, внутрішньо переміщеною особою, науково-педагогічним працівником, медиком чи працівником бюджетної сфери.

Також скасовано вимогу щодо неперевищення забезпечення житлом на рівні 13,65 кв. метра на одного члена сім’ї або проживання в гуртожитку мешканцями аварійних та ветхих будинків.

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"Рішенням Уряду суттєво спрощуються критерії для потенційних позичальників нової іпотечної програми. Таким чином, "Доступна іпотека" під 7% стає ще доступнішою, і скористатися державною підтримкою у сфері іпотечного кредитування зможе широке коло громадян. Також постановою внесено низку технічних правок, запропонованих банківською спільнотою. Це є продовженням конструктивного діалогу щодо швидкого і ефективного запуску доступної іпотеки", – прокоментував рішення заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Як повідомлялося, 27 січня Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Постанова "Деякі питання забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва з метою здешевлення вартості іпотечних кредитів", яку уряд затвердив сьогодні, передбачає, що Фонд здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, наданими позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їхньої вартості. Компенсацію відсотків Фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.