Кабмін суттєво спростив критерії для позичальників за "Доступною іпотекою" під 7%. Скористатися програмою зможе широке коло громадян, - Мінфін
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
Передусім прийнятою постановою передбачено виключення визначення категорій осіб, які можуть бути позичальниками. А саме: тепер, щоб стати учасником програми "Доступна іпотека" під 7%, не обов’язково перебувати на квартирному обліку, бути молодою сім’єю, внутрішньо переміщеною особою, науково-педагогічним працівником, медиком чи працівником бюджетної сфери.
Також скасовано вимогу щодо неперевищення забезпечення житлом на рівні 13,65 кв. метра на одного члена сім’ї або проживання в гуртожитку мешканцями аварійних та ветхих будинків.
"Рішенням Уряду суттєво спрощуються критерії для потенційних позичальників нової іпотечної програми. Таким чином, "Доступна іпотека" під 7% стає ще доступнішою, і скористатися державною підтримкою у сфері іпотечного кредитування зможе широке коло громадян. Також постановою внесено низку технічних правок, запропонованих банківською спільнотою. Це є продовженням конструктивного діалогу щодо швидкого і ефективного запуску доступної іпотеки", – прокоментував рішення заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.
Як повідомлялося, 27 січня Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів.
Постанова "Деякі питання забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва з метою здешевлення вартості іпотечних кредитів", яку уряд затвердив сьогодні, передбачає, що Фонд здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, наданими позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їхньої вартості. Компенсацію відсотків Фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.