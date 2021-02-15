Потрібно "двічі подумати", перш ніж змінювати Мінські домовленості, - посол Франції Понсен

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вважає, що зі зміною Мінських домовленостей треба бути обережним, тому що до них прив'язані міжнародні санкції проти РФ.

Про це де Понсен сказав під час публічної дискусії "Мінські угоди: виконати не можна розірвати?", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, припинення вогню на Донбасі "більш-менш сталося", хоча воно не є досконалим, і Україна продовжує зазнавати втрат.

"Це правда, що, з точки зору Парижа, ситуація складна. Росія весь час намагається робити вигляд, що вона не є стороною конфлікту, і намагається змусити Україну спілкуватися із сепаратистами напряму. Ми опираємося цій динаміці і намагаємося змусити Росію взяти на себе якісь зобов'язання... Я знаю, що в Україні відбувалися дебати щодо Мінських угод. Але ми прагматики, ми не впевнені, що, змінюючи формат перемовин, ви вирішите ситуацію. Все залежить від політичної волі Росії - чи захочуть вони брати на себе якусь відповідальність", - сказав де Понсен.

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Він зазначив, що багато разів чув про існування "плану Б", однак не знає, в чому він полягає.

"Але поки його ("плану Б") немає, ви мусите дотримуватися "плану А", а це нормандський формат і Мінські угоди", - зауважив посол.

За словами де Понсена, французька сторона не вважає, що дискусія щодо зміни формату перемовин повністю позбавлена сенсу, але проблема в тому, наскільки Росія сприйме зміну формату і чи схоче вона "модифікувати те, що зараз існує".

"І ще ми повинні завжди пам'ятати, що Мінські угоди прив'язані до продовження санкцій проти Росії. Якщо не буде "Мінська", не буде санкцій за невиконання "Мінська". Тому ми повинні двічі подумати, перш ніж заходити на цю територію", - застеріг дипломат.