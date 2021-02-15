"ЄС" висунула Юлію Кузьменко кандидатом на довибори в Раду

Партія "Європейська Солідарність" висунула відомого волонтера, дитячого кардіохірурга, кандидата медичних наук Юлію Кузьменко кандидатом на довиборах до Верховної Ради в окрузі №50 у Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Таке рішення ухвалив з'їзд партії у відповідь на численні звернення ветеранських і волонтерських організацій.

За словами нардепа Яни Зінкевич, у "Європейську Солідарність" надійшло дуже багато звернень із багатьох регіонів і від різних організацій патріотичного українського напрямку.

"У всіх цих зверненнях до партії звучить одна думка, прохання, вимога, заклик - підтримати на довиборах до Верховної Ради по 50-му виборчому округу відомого в Україні волонтера, дитячого медика Юлію Кузьменко, яку зараз бездоказово і несправедливо переслідує влада", - розповіла Зінкевич. Вона зазначила, що вже понад рік триває розслідування у справі Шеремета, в якому слідчі просто рятують честь президентського мундира.

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Зінкевич також нагадала, що "Європейська Солідарність" закликає парламент ухвалити постанову про припинення політичних репресій в Україні: "В особі Юлії Кузьменко ми підтримуємо всіх несправедливо переслідуваних в Україні патріотів, волонтерів, ветеранів та майданівців".

У своєму онлайн зверненні Юлія Кузьменко, яка перебуває під домашнім арештом, нагадала, що в 2014 році тисячі волонтерів і добровольців піднялися на захист країни. Тоді вони сприймали як негативний жарт можливість переслідування за це. А тепер - каже Кузьменко - це реальність.

"І ось за вікном 2021. Переслідування і репресії проти політиків, проти громадських діячів, активістів, волонтерів і військових вступили в силу та обороти, які були, мабуть, останній раз за радянських часів. Вони навіть отримали статус системних", - говорить Кузьменко.

Кузьменко також зазначила, що Донбас - це її батьківщина, Донбас повинен бути і відчувати себе частиною України, а також подякувала всім громадським організаціям за підтримку, а "ЄС" - за рішення підтримати її кандидатуру.

Довибори в 50-му окрузі в Донецькій області відбудуться 28 березня 2021.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.