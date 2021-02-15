Проректор харківського вишу Бахтояров потрапив у скандал через коментар про "довбаних бандерлогів". СКРІНШОТ
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на ТСН.
Віталій Бахтояров - проректор з господарсько-адміністративної частини Харківського державного університету харчування та торгівлі. 10 лютого під публікацією про перейменування школи, названої на честь маршала Жукова, з його профілю був залишений такий коментар:
Незабаром коментар зник, але користувачі встигли зробити скріншот.
Ректор університету Олександр Черевко заявив, що в цій справі проводять розслідування.
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"У своїй пояснювальній записці, яку написав мені проректор з адміністративно-господарської частини Віталій Бахтояров, він ніяких висловлювань не викладав зі своєї сторінки. Його сторінку зламали і від його імені розмістили ці наклепницькі заяви. Ми заявили про це в СБУ, СБУ вже з ним розмовляла, він написав пояснювальні записки. Проректор завжди стояв на державницькій позиції, я це можу підтвердити, я ніколи від нього не чув ніяких висловлювань проти державної влади, проти України або на підтримку Росії. Він сказав, що все, що було на його сторінці, він видалив", - заявив ректор.
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