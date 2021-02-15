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17 лютого відбудеться засідання ТКГ. Буде ставитися питання про численні порушення терористами режиму тиші, - українська делегація

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17 лютого відбудеться засідання ТКГ. Буде ставитися питання про численні порушення терористами режиму тиші, - українська делегація
16 і 17 лютого заплановано проведення засідань Тристоронньої контактної групи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію, оприлюднену українською делегацією в ТКГ.

Наголошують, що 16 лютого відбудуться відеоконференції низки робочих груп, а 17 лютого - відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи.

Оприлюднено також порядок денний майбутньої конференції:

- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

- гарантування безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;

- продовження розробки плану спільних кроків;

- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у н.п. Золоте і Щастя;

- обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;

- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

"Окремо буде ставитися питання про численні порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ", - наголошує українська делегація.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Порошенко - Зеленському: Якщо заплющувати очі і займати «страусину позицію», війна не закінчується

    https://www.youtube.com/watch?v=gpxj8t2wW_0
  • Aleks_15
    а що цікаво? займати «страусину позицію»
  • Yuriy Karyy
    якщо тобі не цікаво то вийди ..і не питай херні.
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