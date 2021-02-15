17 лютого відбудеться засідання ТКГ. Буде ставитися питання про численні порушення терористами режиму тиші, - українська делегація
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію, оприлюднену українською делегацією в ТКГ.
Наголошують, що 16 лютого відбудуться відеоконференції низки робочих груп, а 17 лютого - відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи.
Оприлюднено також порядок денний майбутньої конференції:
- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- гарантування безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у н.п. Золоте і Щастя;
- обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
"Окремо буде ставитися питання про численні порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ", - наголошує українська делегація.