Вчені спростували заяви Путіна: Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити окупований Крим
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив учений секретар Інституту геологічних наук НАН України Руслан Гаврилюк.
"Ймовірність того, що там будуть якісь підземні води в кількості, якої буде достатньо для водопостачання, різко наближається до нуля. І про це говорять не тільки наші фахівці, а й фахівці з-за "поребрика", - сказав Гаврилюк.
Його слова підтверджує інший учений - заступник директора МДІ Російської академії наук (РАН) Антон Георга-Копулос. Він зазначив, що точних досліджень про запаси прісної води під Азовським морем немає.
"Так, щоб сказати, що існує величезне джерело прісної води, яку ми могли б зараз використовувати, не замислюючись про якісь наслідки, ми, на жаль, цього сказати не можемо. Таких даних у нас немає", - вважає він.
Доктор геологічних наук Микола Огняник досліджував підземні води Криму за радянських часів. Згадує, що в Азовському морі, за п'ять кілометрів від берега, геологи знаходили два джерела прісної води. Але запаси були незначні - вистачило б лише на кількох людей.
"Можливо, в окремому випадку десь якійсь родині вистачило б. Але навіть для маленького міста такого постачання водою у світі, наскільки мені відомо, немає", - пояснює він.
Водночас завідувач кафедри гідрогеології "Інституту геології" КНУ імені Тараса Шевченка Олексій Кошляков зазначає, що теоретично така вода під Азовом може бути.
"Існує так звана субмарина розвантаження підземних вод. Води підземних водоносних горизонтів розвантажуються в море", - пояснює він.
Інакше кажучи, підземні води з материкової України і Криму впадають в Азовське море, просочуються і накопичуються в гірській породі і піску під морським дном. Звідти прісну воду можна добувати бурінням, наприклад, як нафту.
Президент Росії Володимир Путін торік заявив, що запаси прісної води є в прилеглих до окупованого Криму акваторіях, під Азовським морем.