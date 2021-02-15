Компенсацію за електроопалення отримають 571 тис. споживачів: її середній розмір становитиме 564 грн, - Лазебна

Компенсацію за електроопалення отримають 571,6 тис. споживачів, а середній розмір компенсації становитиме 564 грн.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Постанову вже прийнято... Ми вже її навіть і реалізували, тому що ми провели роботу з Міненерго, з постачальниками універсальних послуг. Ми прийняли заявку на тих усіх людей, кому ми компенсуємо цей пільговий тариф, власне, ту дельту, ту різницю, і ми вже навіть перерахували їм кошти на постачальників універсальних послуг, які будуть зараховані на особисті рахунки споживачів. і таким чином... компенсацію отримають 571,6 тис. споживачів і середній розмір компенсації 564 грн. Тобто щомісяця до 15 числа три місяці поспіль ми будемо відшкодовувати таку компенсацію для людей", - наголосила Лазебна.

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За її словами, оскільки було важливо підтримати людей і зробити це швидко, "ми поки зняли ці гроші за програмою субсидій, у нас було 36,6 млрд, зараз ми 1,4 млрд віддали на цю програму, але програма субсидій теж поки забезпечена".

"Тому головне для нас пройти опалювальний сезон, а потім далі будемо бачити і коригувати", - зауважила міністр.

Вона нагадала, що в зв'язку зі скасуванням пільгового тарифу на електроенергію було введено урядове рішення про компенсацію категоріям споживачів, на яких воно вплинуло.

"Це тим, у кого житлові приміщення були обладнані електроопалювальними установками, у яких відключено централізоване опалення та будинки яких негазифіковані, і це дитячі будинки сімейного типу, багатодітні та прийомні сім'ї. Цим трьом категоріям - зараз нова програма, компенсаторні механізми для покриття різниці, пов'язаної зі скасуванням пільгового тарифу на електроенергію", - пояснила Лазебна.