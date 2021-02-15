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Стратегія енергетичної безпеки України буде розроблена до 14 березня. Один із головних чинників - усунення енергозалежності від країни-агресора, - Данілов

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Стратегія енергетичної безпеки України буде розроблена до 14 березня. Один із головних чинників - усунення енергозалежності від країни-агресора, - Данілов
Рада національної безпеки й оборони України до 14 березня завершить розробку стратегії енергетичної безпеки "Безпека людини - безпека країни".

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні наше відомство відпрацьовує цю стратегію, і найближчим часом, до 14 березня, вона повинна бути закінчена", - сказав Данилов під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30", додавши, що після цього документ буде публічно представлений українському суспільству .

Секретар РНБО нагадав, що президент України Володимир Зеленський затвердив стратегію нацбезпеки 14 вересня минулого року указом №392.

За його словами, при розробці стратегії особлива увага приділяється об'єднанню з європейською енергетичною системою. "Одним із головних чинників, на яких ми наполягаємо, є об'єднання з європейською енергетичною системою", - сказав Данілов, додавши, що це буде сприяти остаточному усуненню залежності від країни-агресора.

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Топ коментарі

  • vigo
    М-да, это надо уметь, чтоб, разрабатывая стратегию независимости от страны-агрессора, импортировать у нее электроэнергию!
  • 18c49ed2
    Так не было такой зависимости до 2019 года. Что же случилось в стране в 2019 году?
  • olele



    Олег Леусенко

    @leusenko1


    Совок вернулся!
    Поздравляю россиян с карточной системой! https://oleg-leusenko.livejournal.com/13541969.html
    На РФ уже начали вводить продуктовые карточки.
    Не за горами карточки на сигареты, обувь, трусы и мн. др.
    Практически 22-летнее правление Путина увенчалось успехом - обнулением благополучия россиян.
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