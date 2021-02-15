Окупація Криму створює загрозу для енергетичної безпеки України і всієї Європи, - Кориневич

Після окупації Росією Криму українські поклади газу на шельфі Чорного моря опинилися під контролем Кремля.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив постійний представник президента України Володимира Зеленського в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

"Тимчасова окупація Криму має негативний вплив на питання енергетичної безпеки як України, так і Європи, світу в цілому. Російська Федерація, здійснивши тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, націоналізувала ключове українське підприємство, нашу власність "Чорноморнафтогаз", яка мала власний флот, власні виробничі бази, сховища газу, установки, зокрема найновіші, які були вироблені лише у 2010 році", - зазначив постпред.

За його словами, Україна тимчасово не може використовувати свій актив, який міг би стати альтернативою російському газу.

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"Зокрема, перед окупацією у 2013 році вже були укладені угоди щодо розподілу продукції по розробці зі Скіфського родовища на шельфі Чорного моря, це недалеко від Кримського півострова, від Севастополя. У таких розробках були зацікавлені іноземні інвестори, вони готові були вкладати інвестиції в цю справу. І газ з чорноморського та азовського шельфу повинен розглядатися як можлива альтернатива російському. Загалом газ на азовському і чорноморському шельфі складає близько половини всіх покладів традиційного природного газу на території України", - наголосив Кориневич.

Він зазначив, що Україна відповідає "юридичною правовою війною" на російську війну: "Україна на рівні держави й державних компаній подала декілька позовів до арбітражів, до Постійної палати третейського суду, які мають на меті притягнути РФ до відповідальності за те, що Україна тимчасово не може користуватися своїм майном і не може мати господарської діяльності на території тимчасово окупованого Криму і континентального шельфу біля нього".

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