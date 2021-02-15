Звільнення директора НАБУ Ситника: в Мін'юсті розповіли, чому схвалили законопроєкт

Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, чому уряд схвалив законопроєкт, який передбачає звільнення чинного директора НАБУ Артема Ситника.

Про це Малюська написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Міністр нагадав, що раніше Конституційний Суд двома своїми рішеннями визнав неконституційним указ про призначення Ситника директором НАБУ і положення закону про НАБУ в частині участі президента в підборі та призначенні директора Бюро.

"Перед урядом стояло завдання пробіл в законі закрити і врегулювати питання статусу НАБУ і його директора. Першим підходом до бар'єра став законопроєкт №4437 - в ньому уряд (з метою уникнення будь-яких сумнівів у легітимності директора НАБУ) запропонував на рівні закону надати Артему Ситнику повноваження директора НАБУ до обрання нового директора за новою процедурою. На жаль, №4437 не отримав підтримки в парламенті", - зазначив Малюська.

За його словами, "проблема" дірки "в законодавстві та статус НАБУ залишилися і її закриття - одна з умов співпраці з МВФ".

"Тому уряд зробив другий підхід - новий законопроєкт, який надає НАБУ статус органу виконавчої влади і нову процедуру обрання директора НАБУ. Також окремою нормою законопроєкту зазначено, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ. Подивимося, якою буде реакція парламенту на цей законопроєкт", - пише Малюська.

Водночас він зазначив, що особисто "чудово ставиться до Артема Ситника".

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