Зеленський доручив створити робочу групу між Україною та ОАЕ для співпраці в питанні вакцинації проти COVID-19, - ОП

Президент України Володимир Зеленський у межах офіційного візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів провів зустріч з керівництвом Управління охорони здоров'я Дубая (Dubai Health Authority), значна частина якої була присвячена питанню боротьби з COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна пресслужбу Офісу президента.

Главі держави розповіли про заходи, які вживаються в ОАЕ для протидії пандемії коронавірусу. Зокрема, про значне збільшення можливостей для тестування, заходи безпеки у лікарнях та школах, стратегію вакцинації та доступність щеплень для населення, яке отримуватиме їх безкоштовно.

Президент розповів про заходи, яких вживає Україна для протидії пандемії, та зазначив, що наша країна виробляє багато дезінфекторів.

Зеленський наголосив, що в Україні – один з найнижчих відсотків смертності у Європі, але не можна повністю побороти пандемію без вакцини.

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"Ми повинні отримати цього місяця перші вакцини та розпочати вакцинацію. Ми уклали перші контракти. І ми хотіли б пришвидшити терміни вакцинації", – сказав він.

Президент поцікавився досвідом ОАЕ у зберіганні, транспортуванні та використанні вакцини проти COVID-19, а також питанням виробництва Еміратами власної вакцини та можливою зацікавленістю еміратської сторони у співпраці з українськими компаніями.

Вони також привітали ініціативу Глави Української держави щодо можливості спільного виробництва вакцини Україною та ОАЕ й висловили готовність працювати в цьому напрямку.

Зеленський дав завдання Міністерству закордонних справ України разом з Міністерством охорони здоров'я створити спільну робочу групу для співпраці та обміну досвідом з еміратською стороною в питаннях, пов'язаних з вакцинацією проти COVID-19.