"Слуга народу" Герус обіцяє законопроєкт про заборону імпорту світла і вугілля з Росії
Про це він сказав заявив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Я думаю, що ми навесні перейдемо до того, щоб у якомусь вигляді, можливо, через закон обмежувати імпорт електроенергії, зокрема, з Російської Федерації... Я буду ініціювати рішення, яке стосуватиметься і електроенергії, і антрацитового вугілля" , - сказав він.
За словами Геруса, крім повної заборони імпорту також, можливо, буде запропоновано механізм спеціальних мит. Ця ініціатива нардепа стосуватиметься нафтопродуктів, скрапленого газу та вугілля, що коксується.
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Нагадаємо, Україна 1 лютого 2020 року відновила комерційний імпорт електроенергії з Росії через дефіцит електрики в піковий зимовий період.
До цього в січні 2021 року Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі після майже дев'ятимісячної заборони регулятора.