"Слуга народу" Герус обіцяє законопроєкт про заборону імпорту світла і вугілля з Росії

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус збирається подати навесні законопроєкт про заборону імпорту з Росії електроенергії та антрацитового вугілля.

Про це він сказав заявив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Я думаю, що ми навесні перейдемо до того, щоб у якомусь вигляді, можливо, через закон обмежувати імпорт електроенергії, зокрема, з Російської Федерації... Я буду ініціювати рішення, яке стосуватиметься і електроенергії, і антрацитового вугілля" , - сказав він.

За словами Геруса, крім повної заборони імпорту також, можливо, буде запропоновано механізм спеціальних мит. Ця ініціатива нардепа стосуватиметься нафтопродуктів, скрапленого газу та вугілля, що коксується.

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Нагадаємо, Україна 1 лютого 2020 року відновила комерційний імпорт електроенергії з Росії через дефіцит електрики в піковий зимовий період.

До цього в січні 2021 року Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі після майже дев'ятимісячної заборони регулятора.