Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: слідство у справі продовжили до 18 березня

Термін досудового слідства у справі про катастрофу Ан-26 на Харківщині, в якій загинули 26 осіб, продовжили до 18 березня через неготовність кількох експертиз.

Цю інформацію підтвердив адвокат підозрюваних Олександр Фролов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Кілька технічних експертиз ще не готові, зокрема фоноскопічна. Також немає результатів експертизи по пальному", - зазначив Фролов.

Також адвокат додав, що 9 лютого Печерський суд столиці подовжив його підзахисним запобіжні заходи.

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"Керівник польотів знаходиться в Києві на гауптвахті, оскільки є діючим військовослужбовцем, а командир частини, який вже є пенсіонером, знаходиться в слідчому ізоляторі", - зазначив Фролов.

Захисник авіаторів знову подаватиме апеляцію на рішення суду щодо запобіжних заходів.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.

На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.