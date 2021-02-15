Найманці РФ із початку доби двічі порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели неприцільний вогонь у бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета поблизу Славного.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від населеного пункту Світлодарськ окупанти здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберного кулемета.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлені представники ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.
У районі проведення ООС виконують завдання і інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 31 вибухонебезпечний предмет.
Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українським воїнами.