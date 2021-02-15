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Чоловік вкрав з "Охматдиту" датчик від сканера УЗД за 250 тис. грн, його затримали, - поліція

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Чоловік вкрав з "Охматдиту" датчик від сканера УЗД за 250 тис. грн, його затримали, - поліція
Датчик знайшли вдома в підозрюваного і повернули медикам. Чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Зникнення датчика виявили медики "Охматдиту". Вони звернулися в поліцію, і правоохоронці опитали свідків та подивилися відео з камер спостереження.

"Оперативники затримали ймовірного підозрюваного через кілька днів після скоєння злочину. Ним виявився 28-річний уродженець Кіровоградської області. Також провели невідкладний обшук у квартирі правопорушника, де знайшли викрадений пристрій - датчик від сканера ультразвукового діагностування", - розповів начальник Шевченківського управління поліції Дмитро Шумейко.

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Він зазначив, що підозрюваного вже не раз притягували до відповідальності за крадіжки. Тепер йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

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Топ коментарі

  • Хм e927b159
    Соромно за таких "громадян".
  • Петр Дибров 4c656e43
    это не лечиться....
  • Николай Николаевич b96f438b
    Фото цього покидька в студію!
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