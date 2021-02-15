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Офіс президента повідомив про визнання в ОАЕ українських водійських прав. Насправді їх визнають там з 2007 року, - ЗМІ

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Офіс президента повідомив про визнання в ОАЕ українських водійських прав. Насправді їх визнають там з 2007 року, - ЗМІ
Вчорашнє повідомлення влади розійшлося з інформацією Головного сервісного центру МВС.

На це звернуло увагу видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

Так, вчора, 14 лютого в Офісі президента повідомили, що Україна та Об'єднані Арабські Емірати підписали меморандум про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Офіс президента повідомив про визнання в ОАЕ українських водійських прав. Насправді їх визнають там з 2007 року, - ЗМІ 01

"Тепер власник посвідчення водія, виданого компетентним органом однієї з країн, має право керувати транспортним засобом категорії, зазначеної в посвідченні водія, на території іншої країни впродовж визначеного її національним законодавством періоду", - сказано в повідомленні на офіційному сайті президента.

При цьому, згідно з інформацією Головного сервісного центру МВС, українські національні посвідчення водія визнаються в ОАЕ з 10 січня 2007 року.

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Офіс президента повідомив про визнання в ОАЕ українських водійських прав. Насправді їх визнають там з 2007 року, - ЗМІ 02

Топ коментарі

  • Стрелок
    у он же не лох!
    подписал еще раз. чтобы наверняка
    бл долб.. ну откуда оно нам? за что?
  • Andriy Kalnyshevsky
    Офис Президента сообщил о признании в ОАЭ украинских водительских прав. На самом деле их признают там с 2007 года, - СМИ - Цензор.НЕТ 7606
  • саша паламарчук
    Офис Президента сообщил о признании в ОАЭ украинских водительских прав. На самом деле их признают там с 2007 года, - СМИ - Цензор.НЕТ 4486
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