Офіс президента повідомив про визнання в ОАЕ українських водійських прав. Насправді їх визнають там з 2007 року, - ЗМІ

Вчорашнє повідомлення влади розійшлося з інформацією Головного сервісного центру МВС.

На це звернуло увагу видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

Так, вчора, 14 лютого в Офісі президента повідомили, що Україна та Об'єднані Арабські Емірати підписали меморандум про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

"Тепер власник посвідчення водія, виданого компетентним органом однієї з країн, має право керувати транспортним засобом категорії, зазначеної в посвідченні водія, на території іншої країни впродовж визначеного її національним законодавством періоду", - сказано в повідомленні на офіційному сайті президента.

При цьому, згідно з інформацією Головного сервісного центру МВС, українські національні посвідчення водія визнаються в ОАЕ з 10 січня 2007 року.

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