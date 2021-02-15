Мораторій на проєкти за російські гроші в Києві стосуватиметься і меморіалу "Бабин Яр", - Лінчевський

Заборона втілювати проєкти за російські гроші в Україні має стосуватися усіх напрямків. Зокрема, і проєкту меморіалу Голокосту "Бабин Яр", який фінансують російські олігархи, а втілює російський режисер Ілля Хржановський.

Про це в ефірі Громадського радіо сказав заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Олександр Лінчевський, передає Цензор.НЕТ.

"У нашому місті не може бути російського капіталу. Не можуть росіяни побудувати тут щось хороше. Будь-яка інвестиція — дитячий садочок, квітковий магазин, музей — означає, що в Україні заробляють кошти, які йдуть на підтримку російської армії", - сказав він.

За ініціативою депутатки Київради від "Голосу" Аліни Михайлової та Олександра Лінчевського Київраді запропонували встановити заборону на участь громадян та суб’єктів господарювання з Росії як держави агресора у реалізації проєктів столиці.

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"Нам здається абсолютно логічним, що місто не мало б впроваджувати проєкти, пов’язані з Російською Федерацією. Ми переконані, що під час війни місто та держава не повинні послуговуватися російськими інвестиціями. Коли одні воюють, захищаючи країну, інші не можуть потискати руки представникам країни-агресора, укладаючи угоди", — вважає Лінчевський.

За його словами, неприпустимо, коли той, хто отримує прибуток в Україні, платить податки в РФ, утримуючи російську армію.

"Цей бізнес, який заробить грошей у нашому місті, потім повернеться до нас кулями", - упевнений Лінчевський.

Заборона поширюється і на суб’єкти господарювання, що знаходяться під контролем росіян, а також юрособи, у статутних капіталах яких є частка РФ. Відповідний документ, зареєстрований секретаріатом міської ради, опинився у розпорядженні LB.ua, зазначає видання.

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Нагадаємо, що голосування за приватний проєкт реконструкції "Бабиного Яру", який фінансують російські олігархи, мало відбутися на сесії Київради 11 лютого. Однак Кличко зняв проєкт з розгляду.

Раніше виконавчий віцепрезидент Конгресу національних громад України Йосиф Зісельс заявив, що ініціатори цього проєкту 25 грудня розпочали розкопки на Кирилівському православному кладовищі і знайшли там залишки поховань.

Зісельс також заявив, що міністр культури України Олександр Ткаченко не хотів підписувати меморандум з російським проєктом "Бабин Яр", його змусив Андрій Єрмак. Також Зісельс сказав: "Цей російський проєкт — троянський кінь, якого Путін підкладає під Україну".

За його словами, в Україні 6-й рік розробляється український проєкт — комплексна меморіалізація Бабиного Яру. Це 18 вчених, істориків, які об’єднались навколо Інституту історії України Академії наук.