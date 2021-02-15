Близько ста громадян України незаконно утримуються за ґратами в окупованому Криму і на території РФ, - Кулеба

Декларація проти застосування довільних арештів у міждержавних відносинах, яку схвалили 52 держави, стане додатковим інструментом тиску на РФ для звільнення українських політв'язнів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

15 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь в ініційованій Канадою конференції, на якій 52 держави схвалили Декларацію проти застосування свавільних арештів у міждержавних відносинах. Канадська ініціатива об’єднує країни, які поважають права людини та дотримуються норм міжнародного права, та ставить за мету розробку дієвих механізмів боротьби із незаконним позбавленням волі задля досягнення політичних цілей.

У своєму зверненні до учасників конференції, Дмитро Кулеба приділив основну увагу свавільним арештам громадян України у тимчасово окупованих Криму та окремих районах Донбасу.

Читайте також: "Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м'якою силою не зможе", - Кулеба

"Нині близько ста громадян України незаконно утримуються за ґратами в Криму та на території Російської Федерації. Політично вмотивоване переслідування українців за сфабрикованими звинуваченнями стало буденною практикою російської окупаційної влади. Ми розглядаємо ухвалену сьогодні декларацію як важливий додатковий інструмент тиску на РФ з метою звільнення українських політичних в'язнів та запобігання подальшим порушенням прав людини на окупованих територіях", - підкреслив Кулеба.

Також міністр привернув увагу до створення Кримської платформи як майданчика для консолідації міжнародних зусиль з деокупації Криму та запросив учасників конференції до участі в її інавгураційному саміті.

"Консолідовані дії та спільний тиск залишаються ключовими чинниками подальшого звільнення незаконно утримуваних українських громадян", — заявив глава МЗС України.