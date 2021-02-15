Зеленський в ОАЕ підписав договорів і контрактів на 3 млрд, - глава ФДМ Сенниченко
Про це пише голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, передає Цензор.НЕТ.
"Прозорі реформи і чесні процеси разом із величезним потенціалом нашої країни формують нову Україну. Створюють вікно можливостей і залучають інвестиції", - додав Сенниченко.
"Велика перемога команди Президента в Об’єднаних Арабських Еміратах!
Українська делегація під головуванням Володимира Зеленського уклала інвестиційні меморандуми та контракти на $3 млрд!
Справжній прорив в економічних відносинах із Західною Азією - такого масштабу співпраці між нашими державами не було ніколи", - говориться в публікації на фейсбук-сторінці голови ФДМУ.
Він підкреслив, що укладені угоди забезпечать не тільки багатомільярдні проєкти та нові робочі місцяа й стануть сигналом для всього світу, що з нашою державою безпечно та вигідно співпрацювати.
Нагадаємо, що офіційний візит президента України в ОАЕ відбувся 13-14 лютого. Українська делегація підписала низку угод, однією з яких став меморандум про наміри інвестувати між ФДМУ і фондом Mubadala.