Верховний Суд відправив позов телеканалу ZIK на виправлення недоліків: немає доказів оплати судового збору та доцільності залучення третіх осіб
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Судова влада України".
Рішення мотивоване тим, що судовий збір за позов не надійшов на відповідний казначейський рахунок, а тому необхідно надати докази, що підтверджують зарахування коштів.
Також канал не надав доказів, які б підтверджували необхідність і доцільність залучення Ради національної безпеки та оборони, Служби безпеки, Верховної Ради до участі у справі як третіх осіб.
Каналу дали 10 днів на виправлення недоліків.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.
Раніше до Верховного Суду надійшло три позови щодо санкцій проти телеканалів.