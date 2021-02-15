Верховний Суд відправив позов телеканалу ZIK на виправлення недоліків: немає доказів оплати судового збору та доцільності залучення третіх осіб

У Верховний Суд надійшов позов від ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації" (канал ZIK) щодо оскарження указу президента Володимира Зеленського про введення в дію санкцій проти медіа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Судова влада України".

Рішення мотивоване тим, що судовий збір за позов не надійшов на відповідний казначейський рахунок, а тому необхідно надати докази, що підтверджують зарахування коштів.

Також канал не надав доказів, які б підтверджували необхідність і доцільність залучення Ради національної безпеки та оборони, Служби безпеки, Верховної Ради до участі у справі як третіх осіб.

Читайте також: Росія опосередковано фінансувала канали Козака, - Ткаченко

Каналу дали 10 днів на виправлення недоліків.

Читайте також: Журналістів телеканалів Медведчука позбавили акредитації в Раду, - нардеп Лозинський

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

Раніше до Верховного Суду надійшло три позови щодо санкцій проти телеканалів.