У Києві загинула 13-річна дівчинка, впавши з 14 поверху, - Нацполіція

У Києві загинула 13-річна дівчинка, впавши з 14 поверху.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні в поліцію надійшло повідомлення про падіння дівчини з висоти на вулиці Княжий Затон, що в Дарницькому районі столиці.

За попередньою інформацією, 13-річна дівчинка, місцева жителька, випала з балкона 14-го поверху.

"Подію належним чином зареєстровано в Дарницькому управлінні поліції. Після встановлення всіх обставин та проведення першочергових слідчих дій буде дано правову кваліфікацію події", - сказано в повідомленні.

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