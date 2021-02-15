"Дівчина з собачкою з Ухані" Зінченко, глава Держміграції Соколюк і ще 190 українців застрягли в Танзанії

Вже майже три доби голова Держміграційної служби Максим Соколюк, його дружина Анастасія Зінченко та ще 190 туристів не можуть вилетіти з Африки до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

Так, за кілька днів подружжю довелося змінити вже три готелі, які не заселяли людей. Зрештою були змушені ночувати на вулиці.

За словами Зінченко, туроператор намагався якось зарадити ситуації, проте винним у затримці вильоту із Занзібару називає авіакомпанію SkyUp.

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Авіакомпанія заявляє українцям, що затримка спричинена поломкою літака. Вже три дні його не можуть полагодити. Тому майже 200 людей не можуть повернутися додому в Україну, вони змушені ночувати на вулиці. Серед туристів чимало маленьких дітей.

Нагадаємо, в лютому 2020 року українка Анастасія Зінченко заявила, що відмовилася евакуюватися з Ухані, бо не може залишити в Китаї свою собаку.

Вдень 19 лютого український літак, який повинен евакуювати з Ухані (Китай), яка стала епіцентром спалаху нового типу коронавірусу, майже пів сотні громадян України та кілька десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців.

Через 2 дні після того, як історія Анастасії набула розголосу, їй зателефонував президент Володимир Зеленський. Глава держави обіцяв їй знайти "засоби і шляхи" для повернення в Україну. Потім дівчина поскаржилася, що цим дзвінком все і обмежилося, з нею більше ніхто не зв'язувався і не пропонував допомогу.

1 травня стало відомо, що Анастасія Зінченко добралася додому в Херсон. Дівчина говорила, що їй не допоміг ні Зеленський, ні футбольний клуб "Шахтар", які обіцяли доставити її на Батьківщину.

Пізніше стало відомо, що допомагав дівчині повернутися додому глава Державної міграційної служби України Максим Соколюк. Між ними зав'язався роман, чиновник розлучився і одружився із Зінченко.