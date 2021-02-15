"Замість того, щоб позбутися корупціонерів у своєму оточенні, Зеленський вирішив звільнити директора НАБУ. Суспільству доведеться знову виходити на вулицю" - Парасюк

Замість того, щоб позбутись корупціонерів у свому оточенні, президент Володимир Зеленський вирішив звільнити директора НАБУ Артема Ситника.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці пише екснардеп Володимир Парасюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Що б хто не казав, але НАБУ - це дійсно незалежний орган, який показує колосальний результат. Те, що в нашій країні було здогадками і мріями, в певний момент стало реальністю. Коли бачиш як топ-чиновники, депутати і просто королі життя трясуться від цих чотирьох букв, хочеться вірити у майбутнє. І те, що роблять детективи бюро - не проста робота, бо посадити олігарха, друга призидента чи якогось бандюка, який прикормив навколо себе поліцію, прокуратуру і СБУ - це не затримати дільничого на хабарі в 2000 грн. Ви просто подивіться: всяка нечисть не може за 6 млн. дол. нічого вирішити, ось де перемога. І скільки себе пам’ятаю, чомусь НАБУ лише заважає різним корупційним покидькам, що і є накращим доказом правильного шляху", - написав Парасюк.

Екснардеп також звернувся до президента України: "Пане Зеленський, в питаннях нацбезпеки ви показали себе з правильної сторони і багато хто ледь не вдававився шоколадом, але зараз ви і надалі покриваєте корупціонерів і робите дурні кроки. Суспільству доведеться знову виходити на вулицю. Не забувайте: між 112 і корупцією можна поставити "дорівнює", що те, що те однаково шкодить Україні.".