Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором. ДОКУМЕНТ

Нардеп Гео Лерос направив секретарю РНБО Олексію Данілову депутатське звернення з проханням ввести проти "Кварталу-95" санкції через продаж франшизи програми "Ліга сміху" російському телеканалу "СТС".

Про це Лерос повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Він вказав, що звернення було направлено на ім'я Данілова 10 лютого.

"Гумористичну програму "Ліга сміху", яку до перемоги на президентських виборах 2019 року вів Володимир Зеленський, і який досі володіє правами на відповідну торгову марку, та наприкінці 2020 року отримав від ТОВ "Квартал 95" роялті на загальну суму 4 мільйона 354 тисячі 832 гривні, продали російському телеканалу "СТС", яким володіє медіахолдинг "Національна медіа група" (НМГ) та російський держбанк ВТБ. За НМГ, в тому числі, стоять структури банку "Росія". І ВТБ, і банк "Росія" - під міжнародними санкціями через анексію українського Криму Росією та її причетність до конфлікту на Донбасі", - пише Лерос.

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Депутат підкреслив, що зйомки російського варіанту "Ліги сміху" відбудуться в Москві, а заявки на участь у відборі подали команди з окупованих Донецька, Сімферополя і Керчі.

"Прошу в разі виявлення порушень (а це зовсім не важко), застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) щодо власників і вигодонабувачів ТОВ "Квартал 95"", - зазначив Лерос.

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Нагадаємо, 19 січня стало відомо, що російський канал СТС купив франшизу на "Лігу сміху". В "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор. Пізніше стало відомо, що у відборі, крім двох донецьких команд, участь беруть команди з окупованого Криму - "B.A.N.G." (Керч) і "Ельвад Вагнер" (Сімферополь) - і кілька команд з України - Запоріжжя, Одеси і Харкова.

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