"Слуга народу" не підтримує висловлювання Милованова про те, що "МВФ обкакався", - Гетманцев

Депутатська фракція "Слуга народу" не підтримує грубих висловлювань радника голови Офісу президента Тимофія Милованова на адресу Міжнародного валютного фонду.

Про це керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не думаю, що це питання варте будь-якої реакції, більше того, варте того, що б ми його обговорювали. Безумовно, це скандал, якийсь такий скандальчик, скажімо так. Він не становить жодного сенсу. Власне кажучи, пан Милованов є такою екстравагантною фігурою в нашій команді і ми його за це любимо іноді, а іноді - ні. Він дозволяє собі певні висловлювання, з якими ми не погоджуємося абсолютно, я можу це з впевненістю сказати", - зазначив Гетманцев.

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Як повідомлялося, напередодні радник голови Офісу президента і колишній міністр економіки Тимофій Милованов невтішно висловився щодо Міжнародного валютного фонду, заявивши, що "МВФ обкакався, а не Україна. Якщо на це чесно дивитися".

Раніше стало відомо, що МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів. Коментуючи цей факт, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив: "Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ, є домовленість про подальші кроки". Сам Милованов раніше заявив про завершення роботи місії МВФ в Україні таке: "Кожен відстоює свою позицію. Обидві сторони повинні знайти компроміси".